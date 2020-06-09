نائب محافظ المنيا يشدد على التخلص الآمن من نفايات مستشفى مطاي

شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا ، على أهمية التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات، ليتم التخلص الآمن منها وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة.

وأكد المحافظ على عدم تراكم النفايات كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما في تلك الظروف التي تتطلب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ، لسير العمل بمستشفى مطاي المركزي، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، كما تفقد مخزن المستشفى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

ووجه نائب المحافظ، مدير المستشفى بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة مكافحة العدوى، والوحدة المحلية لمركز مطاي، برفع أي مخلفات خطرة أو نفايات أولًا بأول والتخلص الآمن منها، مع تكثيف أعمال النظافة والرش والتطهير والتعقيم.