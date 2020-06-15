شاكوش يهنئ مدير أعماله بخطوبته

هنأ المطرب حسن شاكوش عبر حسابه بـ"فيس بوك" مدير أعماله بخطوبته.

وكتب شاكوش "حبيب قلبي ألف مليون مبروك، وعقبال الليلة الكبيرة يا عشرة السنين بقا".

واحتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد أيام من خطوبته، بخطوبة مدير أعماله "كامبا"، في احتفال عائلي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وشارك "شاكوش" مدير أعماله بغناء "بنت الجيران" و"عود البطل"، لايف دون فرقة.

يذكر أن "شاكوش" احتفل منذ أيام بخطوبته، بعد قصة حب استمرت شهرين فقط، واقتصر الحفل على أهل العروسين، وجرى ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.