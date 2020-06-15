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محمود مسلم

شاكوش يهنئ مدير أعماله بخطوبته

كتب:

ياسمين محمود
01:11 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
شاكوش ومدير أعماله

شاكوش ومدير أعماله

هنأ المطرب حسن شاكوش عبر حسابه بـ"فيس بوك" مدير أعماله بخطوبته.

وكتب شاكوش "حبيب قلبي ألف مليون مبروك، وعقبال الليلة الكبيرة يا عشرة السنين بقا".

واحتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد أيام من خطوبته، بخطوبة مدير أعماله "كامبا"، في احتفال عائلي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وشارك "شاكوش" مدير أعماله بغناء "بنت الجيران" و"عود البطل"، لايف دون فرقة.

يذكر أن "شاكوش" احتفل منذ أيام بخطوبته، بعد قصة حب استمرت شهرين فقط، واقتصر الحفل على أهل العروسين، وجرى ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.