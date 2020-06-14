التموين: لا مستفيدين وهميين من البطاقات.. و23 مليون أسرة تحصل على دعم

نفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي ببطاقة التموين، مؤكدًا أنّ كل ما يُقال في هذا الشأن غير صحيح، فمنذ 2018 جرى الانتهاء من فرز بطاقات التموين، ولا يوجد أي رقم قومي واحد خاطئ أو اسم مكرر في أسماء مستحقي التموين، لكن كان هناك أكثر من 10 ملايين مستفيد وهمي من بطاقات التموين قبل عام 2019.

وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنّ مصر بها نحو 23 مليون أسرة تحصل على الدعم، وهناك 73 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم، كما أنّ الوزارة استبعدت نحو 1.8 مليون مواطن غير مستحق من بطاقات التموين منذ 2019، بينهم أكثر من 4000 شخص من مالكي السيارات الفارهة، إذ تعدت أسعار السيارة الواحدة مليون جنيه.

وأوضح مستشار وزير التموين، أنّ التزوير كان يتم من خلال استغلال الرقم القومي للحصول على التموين بعد وفاة مستحق التموين، أو أنّه خارج البلاد، أو كان لديه من الأملاك ما تمكنه من العيش دون الحاجة لبطاقة تموين أو السلع التموينية المدعمة، لكن تنقية البطاقات مرت بـ4 مراحل، وجرى إزالة أصحاب السيارات الفارهة والدخول المرتفعة والأملاك.