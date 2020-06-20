دون الذهاب إلى الشركة.. خطوات سداد أقساط تحويل السيارات للغاز الطبيعي

منذ اللحظة الأولى، من إعلان إصابة عدد من الحالات بكورونا، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، أبرزها تحويل الخدمات التي تتطلب الذهاب لمقر الهيئات، والتزاحم عليها ليتم إجراءها إلكترونيا، كما فعلت جميع الهيئات نظام دفع الخدمات عن بعد.

واستكمالا لتلك الإجراءات، ألغت شركة غازتك تطبيق غرامات التأخر على العملاء في سداد أقساط تحويل ‏سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في مراكز الشركة، بعد أن أتاحت الفرصة لتسهيل سداد العملاء لأقساط التحويل من خلال ‏منافذ شركة فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك بأقل تكلفة وبهدف التخفيف على عملاء الشركة ‏فى سداد مستحقاتهم والتزاماتهم الشهرية، وتستعرض "الوطن" خطوات سداد أقساط التحويل، كالتالي:

- التوجه لأقرب فرع فوري.

إعطاء الموظف المسؤول الكود رقم (580) الخاص بشركة غازتك.

- تسليم رقم فاتورة تحويل سيارة العميل للموظف المختص لإجراء عملية التسديد.

- يجري الموظف عملية تسديد سداد قسط التحويل ثم يعطي للعميل إيصالا يفيد بسداد القسط الخاص به.