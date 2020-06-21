شوقي: التقارير بتقول إن المدارس ماشية زي الساعة السويسري

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يحصل على تقارير عن امتحانات الثانوية العامة من المسؤولين والأجهزة المختصة.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك بعض الجبهات التي تهاجم الامتحانات وتقوم بعمل "دوشة" مؤكدًا أن هذه الجبهات هي نفسها التي كانت تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة.

واستنكر شوقي عدم ذكر الإعلام للإنجاز الكبير الذي حدث مشيرًا إلى أن الوزارة لديها غرف عمليات لمتابعة الامتحانات معتبرًا أن ما يحدث هو نوع من أنواع البلبلة: "تقارير المحافظين والمتابعة بتقول المدارس ماشية زي الساعة السويسري" مستنكرًا التضليل الذي يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "مشكلتنا مع تشويه الصورة والصراخ المستمر محتاجين نسمع مرة واحدة" مشيرًا أنه تلقى 100 رسالة لنفس المشكلة بنفس النص، معتبرًا أن ذلك تشويش متعمد واستنزاف للوزارة مشددًا على أن الوزارة تحقق في أي شكوى تصل لها وتعمل على حلها.