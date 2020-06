الطيران تطلق "نحلق معا من جديد" تزامنا مع عودة الرحلات

أطلق المركز الإعلامي لوزارة الطيران عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك العديد من الإجراءات والنشاطات، وبينها مبادرة بعنوان "نحلق معا من جديد"، في إطار استعدادات وزارة الطيران المدني لاستئناف حركة الطيران المنتظمة في الأول من يوليو المقبل.

وتتضمن المبادرة رسائل حماسية تدعو العاملين بقطاع الطيران من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة للاستعداد لعودة الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، التي توقفت في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تضمنت المبادرة عبارات باللغة العربية "نحلق معا من جديد، مسافة آمنة، سنعود من أجل خدمتك، وسلامتك مسؤوليتنا"، وباللغة الإنجليزية your safety is our priority, safe travel, fly safe, social distancing، وذلك تأكيدا على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات وحب العاملين لأداء عملهم على أكمل وجه، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لإرضاء العملاء في مختلف مواقع العمل.

وأعرب العاملون من مختلف التخصصات بقطاع الطيران عن سعادتهم باستقبال المسافرين مرة أخرى بالمطارات المصرية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وتجعل تجربة سفرهم مريحة وآمنة.