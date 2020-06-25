ضبط شخص لتجهيز مصنع غير مرخص لإنتاج العقاقير الطبية بالبحر الأحمر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، قيام أحد الأشخاص بتجهيز مصنع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة لإنتاج العقاقير الطبية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة بمشاركة الجهات المعنية استهدفت المصنع المشار إليه، أسفرت عن ضبط مالكه وعثر على (8 أجولة بداخلهم 75 كيلو جرام لمواد "الكالسيوم المغنسيوم، بودرة تلك" - 17 برميل "مادة خام لمنشطات، بودرة، عسل أسود"- عبوات لعقار طبي - خط إنتاج أقراص دوائية - 2 ميزان حساس- 2 أنبوبة أكسجين - ثلاجة - كمبروسر)، والتي تستخدم في تصنيع العقاقير والمنشطات بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.