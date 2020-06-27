كيف استعدت دور العبادة بالأقصر لاستقبال المصلين؟

بدأت مساجد محافظة الأقصر، اعتبارًا من فجر اليوم، في استقبال المتعبدين، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العبادة، مع تطبيق إجراءات احترازية للحد من انتقال فيروس كورونا.

"الوطن"، أبرزت كيف استعدت دور العبادة في الأقصر لاستقبال المصلين، بعد إغلاق دام لأكثر من 90 يوم.

أعلنت إيبارشية الأقصر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، تخصيص طرق لبدء تسجيل بيانات الراغبين في المشاركة وحضور القداسات الإلهية والمناسبات الطقسية بالكنائس، وذلك في إطار الاستعدادات لإعادة فتح الكنائس مع وضع خطة وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الإيبارشية، خطوات لتسجيل البيانات من خلال روابط خاصة لتسجيل البيانات، أو عن طريق التوجه إلى أقرب كنيسة، والحصول على استمارة التسجيل وملء بياناتها وبخط واضح، وإعادة تسليمها إلى الكنيسة.

الخطوات التي اتخذتها الإيبارشية للحفاظ على نفوس المصلين:

حضور القداس الإلهي بنسبة %25 من مساحة الكنيسة، وارتداء الكمامة الزامي من أجل المشاركة بالقداس، وبرنامج لتنظيم حضور القداسات والأعداد المطلوبة مع مراعاة أن الفرد سيقوم بحضور قداس واحد وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور صلوات القداس الإلهى، وفي يوم حضور صلاة القداس الإلهى سيسمح بالدخول بالرقم القومي، على أن يغلق باب الكنيسة بعد مرور نصف ساعة من بدء صلاة القداس الإلهي".

في سياق متصل، جهزت مديرية الأوقاف بالأقصر، أسماء 874 مسجدا على مستوى المحافظة، بدءً من فجر اليوم السبت، وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد، وذلك من إجمالي 2208 مساجد على مستوى المحافظة.

874 مسجدا بمدن وقرى المحافظة جرى اختيارهم من أصل 2208 مساجد خلال الفترة المقبلة لاستقبال المصلين بعد انطباق الشروط عليها، على أن يتم بعد انتهاء الأزمة فتح المساجد بالكامل لأبناء المحافظة.

الإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بالأقصر، استأنفت أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية للمديرية وذلك للمحافظة على الصحة العامة العاملين والمواطنين ورواد المساجد المترددين عليها.

والبداية كانت من مسجد السيد يوسف بالكرنك، أحد أكبر المساجد بمحافظة الأقصر، حيث حدد القائمون على خدمة المسجد، أماكن المصلين، تنفيذا لتعليمات الوزارة لمكافحة العدوى بين المصلين مع إعادة فتح المساجد، عقب قرار رئاسة مجلس الوزراء.

كما تم التنبيه، على الإدارات بإطلاق حملات نظافة، وتعقيم وتطهير مكثفة لجميع المساجد باستمرار، كل في نطاق اختصاصه الجغرافي، وموافاة مكتب مدير عام المديرية، بتقرير يومي بإنجازات الحملة، مدعومًا بالصور المعبرة عن هذا الجهود.