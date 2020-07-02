ضبط 1315 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. تضم 10600 مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1315 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تضمنت ما يلي:

ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية لحيازته ( 3,240 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – هياكل – دواجن – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم ضبط المدير المسؤول عن شركة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية، لحيازته (6.330 طن جبن أبيض "معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة" – 24000 إستيكر وعبوة بلاستيك فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة – مستلزمات تعبئة )، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، مخالفاً بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية.

ضبط المدير المسؤول عن مصنع "دون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (10600 قطعة كمامة ) دون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي – تحت التجهيز" وكذا (كميات كبيرة من "دعامات – شمع لاصق – أكياس بلاستيك" مجهولة المصدر "مستلزمات الإنتاج") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين.

وجرى ضبط مالك محل "دون ترخيص" لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة لحيازته (9280 قطعة أدوات كهربائية (لمبة ليد - مشترك كهربائي – قاطع تيار)، وكذا 1500 متر "سلك" مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على 937857 جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه في السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية.

وجرى شن حملة نوعية "لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 216 قضية بإجمالي مضبوطات 15005 عبوة سجائر.

جاء ذلك إضافة إلى ضبط (المدير المسؤول عن مصنع أعلاف حيوانية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب) لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها "بيانات تجارية وهمية"، وطرحها للبيع بالأسواق للمستهلكين، وأمكن ضبط كمية من الأعلاف الحيوانية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وزنت (2 طن).

وجرى ضبط (مسؤول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الأميرية) لإدارته المخزن "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1.500 طن أرز- 1.300 طن سكر- 1.200 طن زيت طعام- 2 طن ملح- 1.200 طن خل- 900 كيلو مكرونة- 500 كيلو دقيق) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لإدارته المخزن "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1 طن سكر- 250 كيلو أرز- 300 كيلو زيت طعام- 200 كيلو مكرونة- 900 عبوة عصير) جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وجرى ضبط (مسؤول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (3 أطنان ملح، طن مكرونة- طن شاي- 900 كيلو أرز- 5640 زجاجة "عصير، خل، مياه"- 4824 عبوة "مربى، صلصة") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وضبط أيضا (صاحب معمل مخللات بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المعمل "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مخلل" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المعمل على (4.250 طن مخلل "مختلفة الأنواع") جميعها "مجهولة المصدر" غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط (مسؤول عن مصنع حلوى جافة بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "دون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدماً علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (2.671 طن حلوى جافة "مختلفة الأنواع"- 300 كيلو عسل جلوكوز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات ومعدات التصنيع).

وضبط كذلك (صاحب مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول "يحمل جنسية دولة عربية") لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة المستوردة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (600 ثوب قماش "مختلفة الأنواع") جميعها مهربة جمركياً و"مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما ضبط (مسؤول عن شركة للتجارة والصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة المعادى) لحيازته كميات كبيرة من اللحوم "مجهولة المصدر" ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل الشركة على (3.500 طن "لحوم، كبدة، دهون") جميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.