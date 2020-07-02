"المسلماني": حكومة الوفاق الليبية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية

تحدث الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، عن آخر التطورات التي في ليبيا، قائلا إن الحركة الإقليمية والدولية كثيرة والأرجل التي تأتي إلى ليبيا عديدة لكلا الجانبين، موضحا أن حكومة الوفاق أصبحت حكومة الشقاق لأنها أصبحت جزءا من صراع.

وأضاف "المسلماني" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن حكومة الوفاق فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية التي كان من المفترض أن تديرها بشكل جيد، كما أنها حكومة نتجت عن لقاء سياسي بالمغرب وليس عن طريق انتخابات أو جماهير طالبت بها، لافتا إلى أن حالة الاستعلاء بحكومة الوفاق كما لو كان هناك ملايين تهتف باسمها، كما أنها أصبحت تعمق الخلاف الليبي الليبي.

وأشار إلى أن المظلة المصرية بالأساس هي مظلة عربية في هذا النقاش، وأنه يجب أن يكون الحل ليبي ليبي وعربي عربي، موضحا أن المظلتين الأوروبية والأممية فشلت وكانت نتائجهم "صفر".