صعقاه 50 مرة في 4 دقائق.. اتهام شرطيين أمريكيين بقتل متهم خلال ضبطه

أعلن مكتب التحقيقات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، توجيه تهمة القتل لشرطيين اثنين، في قضية وفاة مواطن صعقاه أكثر من 50 مرة أثناء إلقاء القبض عليه.

وتمّ توجيه التهم إلى الشرطيين جوشوا تايلور وبراندون دينحمان، وإطلاق سراحهما بكفالة 250 ألف دولار لكل منهما على ذمة التحقيق، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي حال إدانتهما في القضية قد يصدّر عليهما حكم بالسجن ما بين 10 سنوات والمؤبد.

يُذكر أنَّ محاكمة الشرطيين تستمر منذ سنة، إذ وقع الحادث بعد أن تلقى الشرطيان بلاغًا برصد شخص مشتبه بمخالفته النظام العام في مدينة ويلسون بولاية أوكلاهوما في 4 يوليو 2019.

وفي أثناء إلقاء القبض على المدعو جاريد لايكي، استخدم الشرطيان مسدسيهما الصاعقين عليه أكثر من 50 مرة طيلة نحو 4 دقائق، حتى فقد وعيه وتوفي في المستشفى بعد يومين من ذلك.