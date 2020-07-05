ضبط 71 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية التموين في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، على مستوي جميع مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 71 مخالفة منها 24 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – قضايا تموينية متنوعة) و47 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – عدم وجود شهادات صحية).