فقيه دستوري: لا يجوز الجمع بين عضوية "الشيوخ" و"النواب" قولا واحدا

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب قولًا واحدًا وفقًا للقاعدة القانونية، موضحًا أن الترشح حق دستوري لا يستطيع أحد أن يمنعه إلا إذا كان فاقدًا شرطًا من شروطه.

وأضاف "السيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك وظائف حتمًا عند الترشح يجب أن يكون المترشح مستقيل من وظيفته، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة، والوظائف التي ليس لديها نص يباح لها الترشح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أمس، مواعيد إعلان أول انتخابات لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار "لاشين" خلال لكته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.

وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:

- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.

- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020.

- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.

- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.