ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة شاشات من داخل إحدى المدارس بأسيوط 

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بسرقة محتويات إحدى الغرف بمدرسة كائنة بدائرة القسم.. حيث تبين من خلال الفحص سرقة عدد (6) شاشات حاسب آلى.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية") وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية") وأنه على علم بكون الشاشات متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى.. وبمواجهته أقر بشراء المسروقات بثمن بخس من المتهم الأول لعلمه بكونها متحصلات واقعة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.