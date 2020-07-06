الوزراء: بعد 3 شهور هناك مناطق لن يسمح فيها بالبناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء تفقد اليوم محاور الطرق الجاري إنشاؤها والتي تستهدف تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطرق للتوائم مع الحركة التوسعية للمدن القائمة أو الجديدة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رئيس الوزراء صرح اليوم بأنه بعد مراجعة اشتراطات البناء الجديدة والمخططات العمرانية والتي ستتم خلال 3 أشهر قد نصل لنتيجة أن بعض الأحياء والمناطق أنه لن يتم السماح بالبناء السكني فيها مرة أخرى لأنها أصبحت مكدسة بالمشكلات.

وأوضح أنه لم يتم تحديد تلك المناطق حتى الآن ولكن الدراسة هي من ستحدد تلك المناطق، وهناك مهلة من شهرين إلى 3 أشهر ستقوم خلالها وزارة الإسكان والتنمية المحلية بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني لإعداد هذه الدراسة للمخططات العمرانية والاشتراطات البنائية.

وتابع: "إذا ما تبين لهم من خلال تلك الدراسة التي ستصدر خلال 3 أشهر أو أقل أن بعض الأحياء أصبحت مكدسة بشكل لا يتناسب مساحتها ومساحة الشوارع والمرافق فقد يتم إصدار قرار منع البناء لهذه الأحياء أو المناطق باستثناء بناء المدارس والمستشفيات والمباني الخدمية".