حليمة: العلاقة بين مصر وإريتريا أخوية

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن زيارة الرئيس الإريتري لمصر تجئ في ظل ظروف علاقات ذات أبعاد تاريخية وحالية ومستقبلية، وفي توقيت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر تطورات هامة تمس الأمن والاستقرار وعملية التنمية في القارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذه الزيارة تجيء في ظل علاقات يجب أن تكون محل اهتمام فيما يتعلق بالعلاقات العربية الأفريقية وفيما يتعلق ببعض القضايا الساخنة في القارة الأفريقية وتطورات أزمة سد النهضة".

وتابع: "هذه الأوضاع والتطورات ترتبط بأهمية هذه الزيارة وتوقيتها ويجب الربط بين أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وبين الأمن والتنمية والتطوير والتحديث، وأهمية العمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وواصل: "إريتريا لها دور كبير في التصدي للقرصنة في منطقة البحر الأحمر، وتطورت البنية التحتية في إريتريا حيث شهدت دول القارة مشروعات كبرى أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وأردف: "من خلال هذه الزيارة، سوف تكون لمصر مشروعات في البنية التحتية بإريتريا وبعض المشروعات المشتركة، بسبب وجود اهتمام بإقامة شراكة بين إريتريا ومصر في العديد من المجالات سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم".