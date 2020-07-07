بالأسماء.. مصرع وإصابة 2 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصان من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة – أسيوط" في نطاق محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من شرطة النجدة، تفيد وصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العامة في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 112 بطريق الخارجة – أسيوط أسفر عن وفاة عبد الحميد محمد عبد الحميد، 24 سنة، وإصابة شقيقه "عبد الرحمن"، 31 سنة، وثالث جرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.