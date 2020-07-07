طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وحار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 23

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 30 21

سيوة 35 23

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية36 22

السويس 36 24

شرم الشيخ38 28

الغردقة 39 29

مرسى علم37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 29