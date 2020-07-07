إصابة 18 من الطلاب والملاحظين بحالات مرضية بالشرقية

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تلقى إخطارا بوجود حالات مرضية بين الطلاب أثناء 1امتحان الفيزياء اليوم.

وأوضح أن اللجنة رقم 1893 ف 32 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، شهدت حالة نزيف من الأنف للطالبة هـ م أ، وتم نقلها بالإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. واللجنة رقم 1901 بمدرسة الخليفة المأمون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قد شهدت ارتفاع درجة الحرارة لـ 3 طلاب وهم ( م ث أ – أ ث م – ك د ع ) وتم عزلهم بغرفه العزل بالمدرسة.

وأردف في اللجنة رقم 1900 بمدرسة سمو الشيخ علي بن جاسم للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قدمت الطالبة أ ل س تقريراً يفيد بإصابتها بفيروس كورونا تم توجيهها للإدارة للتسجيل وفي اللجنة رقم 1898 بالمدرسة الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، قد شهدت رفض الطالب ا ع ح حل الإمتحان وكتابة بياناته وتم تحرير محضر إثبات حالة وتوقيع الملاحظينو اللجنة رقم 1819 ف 11 بمدرسة السادات الثانوية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية شهدت حالة إعياء شديد وهبوط حاد للطالبة ف ح م وتم نقلها بالإسعاف لمستشفى المبرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واللجنة رقم 1863 ف 15 بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قد شهدت حالة إغماء للطالبة ي ه ع تم نقلها بالإسعاف لمستشفى منيا القمح و اللجنة رقم 1859 ف 15 بمدرسة أحمد عمار الثانوية بنات التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية قد شهدت إنخفاض ضغط الدم للطالبة هـ و ر وتم نقلها بالإسعاف للمستشفى.

وأضاف -اللجنة رقم 1852 بمدرسة الخلفاء الراشدين التابعة لإدارة العاشر التعليمية قد شهدت حالة مغص كلوي للطالبة 1 م س وتم نقلها بالإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج و اللجنة رقم 1816 بمدرسة الحناوي الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قد شهدت حالة ضبط محمول مفتوح وتشيير مادة التاريخ للطالب س أ س وتم التحقيق في الواقعة .و اللجنة رقم 1826 بمدرسة السادات الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قد شهدت حالة إغماء للطالب أ م ص وتم نقله بالإسعاف لمستشفى المبره لتلقي العلاج.

و اللجنة رقم 1770 ف 18 بمدرسة الوحدة ب التابعة لإدارة القنايات التعليمية قامت الطالبة هـ أ م بتمزيق كراسة الإجابة وتم التحقيق في الواقعة لإتخاذ اللازم و اللجنة رقم 1844 ف 2 بمدرسة البلاشون الثانوية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية قام الطالب ص أ ص بتمزيق الورقه الإمتحانية أثناء التسجيل وتم التحقيق في الواقعة.

وتابع بالنسبة لحالات العاملين المصابة باللجان شهدت اللجنه رقم 194 بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية شهدت حالة كورونا للملاحظ م أ ع وتم توجيهه للعزل المنزلي واللجنه رقم 1800 بمدرسة سعد زغلول بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية شهدت إستبعاد الملاحظ ث م ا لإصابته بكورونا.

واللجنه رقم 1891 بمدرسة الشهيد محمود منير يونس التابعة لإدارة فاقوس التعليمية قام الملاحظ ع م ع بالإبلاغ عن حجزه بالمستشفى لإصابته بفيروس كورونا. و اللجنه رقم 1904 بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لإدارة الصالحية التعليمية شهدت إشتباه حالة كورونا للملاحظ ع أ م وتم إستبعاده وتوفير الرعاية الطبية له .