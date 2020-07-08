إزالة 12 محلا على شريط السكة الحديد لإقامة كوبري بالشرقية

شنت رئاسة مركز الزقازيق وحيي أول وثان حملة بالتنسيق مع قوات الأمن، لتنفيذ قرار الإزالة الصادر لـ12 محلًا تجاريًا مقامة على شريط السكة الحديد.

وجاء ذلك لتمكين الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لإقامة الكوبري الخرساني بمنطقة أبو عميرة، وإنشاء منزل للكوبري بناحية حسن صالح، لسرعة الانتهاء من التنفيذ ودخوله الخدمة الفعلية، بما يعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن أعمال إنشاء ورفع كفاءه كوبري المشاه بمنطقه أبو عميرة بمدينة الزقازيق تشمل إقامة كوبري خرساني بميل متدرج، من خلال إنشاء مطلع سطحي لكوبري المشاه بناحية "هريه"، والذى بدأ العمل به بصب الأعمدة، موضحًا أنه جاري الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني، وإنشاء منزل للكوبري بناحية حسن صالح، ما يتطلب إزالة المحلات التجارية المقامة على شريط السكة الحديد، مشيرًا إلى توفير أماكن بديلة لأصحابها في الأسواق الحضارية بمنطقتي أبو عامر والمسلمية.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامه كوبري المشاة الخرساني تسهيل حركة المواطنين خاصه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبري طبقًا للجدول الزمني المحدد.