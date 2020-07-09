سياحة الغوص: 34 مركز غطس ومركب حصلوا على شهادة تشغيل

أعلن هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص، أن نحو 34 مركز غطس ومركب حصلوا على شهادة تفيد قدرتهم على العمل واستقبال الوفود السياحية، بنسبة 50%، موضحا أن لجنة من الصحة والسياحة ومجالس المدن مرت على مراكز الغوص التي أعلنت جاهزيتها للتشغيل للحصول على الشهادة وجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء انطلقت بها رحلات الغوص والرحلات البحرية هذا الأسبوع وسط إجراءات احترازية محددة منها ارتداء الكمامات، عدد السياح لا يتجاوز 59%، تعقيم كل المعدات وبدل الغوص.

وقال إن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أعلنت عن قائمة المنشآت السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية طبقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية الوقائية لمُكافحة فيروس كورونا المُستجد والتي بإمكانها استئناف النشاط، موضحا أنه سيتم تحديث هذه القائمة بصفة دورية بأسماء المنشآت التي تحصل على الشهادة.وقال جبر أنه جري توزيع الدليل الإرشادي الذي أعدته وزارة البيئة حول الرحلات البحرية بنطاق المحميات الطبيعية خلال فترة جائحة كورونا والذي يحتوي على إرشادات عامة، أسلوب إدارة المخلفات الطبية، الأدوات الشخصية وأدوات المائدة والتعقيم والتطهير.