العناني: استقبلنا 6 آلاف سائح خلال 9 أيام ولم نرصد أي إصابة بكورونا

وجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر والتقدير للعاملين بالقطاع السياحي نظرًا لالتزامهم بالضوابط والاجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة بين السائحين الذين جاءوا إلى مصر، ولا حتى حالة اشتباه، وهذا يدل على أن الضوابط التي قمنا بوضعها كلها سليمة وجادة.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الفنادق تلتزم بالإجراءات الاحترازية لاستقبال السائحين في ظل الجائحة، مؤكدًا أن الفندق الذي سيتساهل في الإجراءات الاحترازية ستسوء سمعته، فضلًا عن أنه سيتعرض لفقدان وظائف العاملين فيه، وأن أول دفعة من السياح غادرت مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن أصحاب الفنادق يعلمون جيدًا أن السياحة في خطر، وأن الموظف الذي سيتساهل سوف يؤدي ذلك إغلاق الفندق الذي يعمل به، ولن يجد مكانًا للعمل فيه مرة أخرى، فأي فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا سيكون مصيره الإغلاق، موضحًا أنه تحدث مع بعض السياح على الإجراءات المطبقة في مصر، ولم يتم رصد أي توصية من السائحين.

وأوضح أنه لم يتوقع قدوم طيران إلى مصر في الأول من يوليو، مع اتخاذ الإجراء بفتح حركة الطيران مرة أخرى، ورغم أن أعداد السائحين مازالت بسيطة، فإن شرم الشيخ استقبلت أمس الخميس الطائرة رقم 13، بعدد ركاب 330 وهو ما يعطي مؤشرًا جيدًا بزيادة حجم الطائرات ، كما أن مصر بدأت في استقبال طائرات من مدن أخرى غير عواصم الدول، مستطردًا أن مصر استقبلت خلال ثمانية أيام ستة آلاف سائح من ثلاث دول هي بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا.