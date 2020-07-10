عودة عروض "بيت المسرح" الخميس المقبل

أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عودة عروض البيت الفني للمسرح، لتنير المسارح من جديد، ابتداءً من الخميس المقبل الموافق 16 يوليو الجاري، برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويقدم البيت الفني للمسرح عروضه المسرحية، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزارء، بتخفيف إجراءات الإغلاق، وضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة الثقافة، لعودة تقديم العروض المسرحية بـ25%؜ من سعة الجمهور بالمسرح.

وذلك على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر للفنون، وعلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، على أن تعود مسارح البيت الفني للمسرح ذات القاعات المغلقة للعمل من جديد، ابتداءً من أغسطس المقبل، ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة تقديم العروض المسرحية.

وأكد "مختار"، على التزام البيت الفني للمسرح الكبير بالاجراءات الاحترازية، حفاظا على حياة المواطنين، وفرق عمل العروض المسرحية، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

جدير بالذكر، أنه من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر يوليو، يقدم البيت الفني عروض "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وعرضي "كأنك تراه" و"الطرق والأسورة"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

بينما يقدم في شهر أغسطس، عرضي "الليلة الكبيرة" و"رحلة الزمن الجميل"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.