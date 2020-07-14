ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" ببني سويف إلى 13

واصلت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، اليوم، تلقي أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا إلى 13 مرشحًا حتى الآن.

وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كل من محمد علي عبدالفضيل، وأحمد محسن مبارك، ونبيل حميدة عبد الخالق، ووائل وسية، ومحمد عبد الظاهر، وأحمد سرور سليمان، وأبو الخير أبو الخير حسن، ووائل سيد قرني، وسعاد جابر، وأحمد عبد الناصر، وشعبان عبد العليم، وحسن عثمان، وحياة سيد مكي.

وخُصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالًا إلى الفشن جنوبًا.

فيما تواصل مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، الكشوف الطبية على طالبي الترشح في مستشفيي بنى سويف التخصصي وناصر العام.