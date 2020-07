أشرف يقدمه أيمن وبنات العم.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" الساعة 3 مساء، وفيلم " آخر الدنيا" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "بنات العم" الساعة 8 مساء، وفيلم "فاصل ونعود" الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي" الساعة 4 مساء، وفيلم "الرجل يحب مرتين" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "حبي الأول والأخير" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Chinatown الساعة 3 مساء، وفيلم No Country for Old Men الساعة 5.30 مساء، وفيلم Action Zone الساعة 7.30 مساء، وفيلم Sicario الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع الجزء الثاني" الساعة 7 مساءً، و"شبر مية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج "فاشون ستار" الساعة 8.05 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5.26 مساء.