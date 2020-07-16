ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل لـ21.1%

ذكرت خدمة التوظيف التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنّه جرى تسجيل ألفين و928 شخصًا عاطلا عن العمل على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 855 ألفا و127.

وأوضحت الخدمة في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنّ العدد يشمل 574 ألفا و241 في إجازة غير مدفوعة الأجر، وأنّ معدل البطالة ارتفع حاليًا إلى 21.1%.

وقال مسؤولون بوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنّه جرى تسجيل ألف و758 إصابة جديدة بكورونا المستجد في أعلى معدل إصابات يومية تشهده إسرائيل منذ تفشي الوباء حتى الآن.

وأوضحت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي ومركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة كورونا، حسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّه تم إجراء 24 ألفًا و892 اختبارا أمس الأربعاء، وأنّ معدل الإصابة يبلغ 7%.

وأكدت الوزارة، أنّ عدد الحالات الخطيرة بلغ 198، وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 373، موضحة أنّ عدد المصابين بالفيروس في الوقت الراهن يبلغ 23 ألفا و926.

وأعلن وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، أمس الأربعاء، أنّه سيتم فرض إغلاق في أنحاء إسرائيل كافة إذا بلغ عدد الإصابات اليومية 2000 إصابة.