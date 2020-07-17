رئيس وزراء بريطانيا يأمل أن تعود الحياة لطبيعتها بحلول نوفمبر المقبل

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عن أمله في "عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل أكبر بحلول نوفمبر المقبل، بينما يضع خارطة طريق لإنهاء حالة الإغلاق، منبها إلى ضرورة الاستعداد أيضا للأسوأ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأسط".

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة "تلجراف" البريطانية، إن "أمله القوي والصادق" يكمن في إمكانية انتهاء إجراءات التباعد الاجتماعي بحلول نوفمبر المقبل، في الوقت المناسب كي يتمتع الناس باحتفالات الكريسماس.

وشددة جونسون، على أن الخطة مشروطة بالنجاح في الحفاظ على معدل العدوى منخفضا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، سيعود قرار بدء عودة الموظفين إلى أماكن العمل للشركات نفسها لتحديد ما إذا كان يمكنهم العدول عن التوجيه الحالي الذي يلزم الناس بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

وكشف جونسون، عن منح السلطات المحلية صلاحيات جديدة واسعة النطاق لفرض إجراءات العزل والإغلاق المحلية عن طريق إغلاق المباني وإلغاء الأحداث والفعاليات، على أن تتمتع الحكومة المركزية بسلطة التدخل عند الضرورة.