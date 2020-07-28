اعتذار رسمي لطلاب في قنا لم يدفعوا المصروفات بعد نشر أسمائهم

علق أبو الوفا عبدالسلام ، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي، على واقعة نشر إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا أنه تم إحالة إدارة المدرسة للشئون القانونية للتحقيق.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن الإداري الذي قام بنشر أسماء الطلاب، أكد أنه لم يقصد أبدًا التشهير بالطلبة، بل هدفه فقط إعلام الطلبة بأنهم لم يدفعوا المصروفات وليس المقصود منه التشهير والتجريح لهؤلاء الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي، أن هذا التصرف يؤثر على معنويات التلاميذ وسمعة أولياء أمورهم، رغم أنهم جميع الطلاب بالمدرسة يقطنون في مناطق جيدة، ونجع حمادي من المناطق ذات دخول جيدة نتيجة مصانع الألمونيوم، ولكن هذا التصرف كان سيء بشكل عام، وتم إحالة إدارة المدرسة للتحقيق.

وأشار إلى أن وكيل وزارة التعليم في قنا تواصل معه وأمر بتحويل إدارة المدرسة للتحقيق فورًا، مؤكدًا أنه علم عن الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فتواصل معه مسؤول العلاقات العامة بالإدارة وأبلغه بما قامت به إدارة المدرسة ورد فعل المواطنين، فأمر هو الآخر بتحويلهم للتحقيق، رغم أنهم ذكروا أن نشر كشف أسماء الطلاب لإعلام أولياء الأمور فقط.

وتابع: "من ناحية تانية لازم أوضح أن ده يعتبر مال عام وإدارة المدرسة يتسألون عليه ماليا وإداريًا، ولازم يكون فيه إجراءات ضد الطلاب اللي مدفعتش، بس تصرف الإدارة كان خاطئا، كان ممكن يتم إبلاغ أولياء الأمور تليفونيا ولو رفض ممكن أبعت له انذار عن طريق المركز، أو احجب النتيجة عن ابنه، فيه لائحة عندنا بتقول كده".

وأشار إلى أنه في أي حال من الأحوال، لا يجوز منع طالب من استلام الكتب أو منعه من دخول المدرسة، وما حدث كان بنية إعلام أولياء الأمور بعدم دفع أبنائهم المصاريف، ولكن ما حدث هو "خلوا مصر كلها تشوفها مش أولياء الأمور بس"، مقدمًا اعتذارًا للطلاب في المقام الأول ثم اعتذارًا لأولياء الأمور: "إحنا مؤسسة تربوية الهدف منها بناء شباب".