فريق هندسة الأزهر يهدي الجامعة نموذجا تجريبيا للكابينة متعددة الوظائف 

أهدى فريق كلية الهندسة جامعة الأزهر كابينة ذكية مطورة متعددة الوظائف، للجامعة متمثلة في الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وذلك بعد تطوير إمكاناتها لتقبل بصمة الوجه، والكروت الممغنطة عن بعد، ونظم البيانات، وقياس درجة الحرارة عن بعد، والتصوير، والإنذار، واكتشاف المعادن، والتعقيم.

وشكر رئيس الفريق الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الجامعة على التشجيع المستمر والحرص الدائم على المتابعة، وحرص أيضا على شكر المبرمجين والاستشاريين والمنفذين الذين أسهموا في العمل؛ وعلى رأسهم المهندس أحمد سامح، والمهندس مصطفى كامل، ومحمد عبدالسلام، مشيرًا إلى أن التطوير في المرحلة المقبلة هو تخصصهم برئاسة الدكتور رجب الصغير.

في الختام أكد رئيس الجامعة ضرورة استمرار مثل تلك الابتكارات وعلى دعمه المتواصل لها؛ كونها مساهمة وطنية إيجابية وفعالة وجادة تنضم إلى جهود الجامعة في مواجهة الأزمات، وخاصة أزمة فيروس كورونا.