نور تهنئ متابعيها بالعيد: يارب تنبسطوا وتفرحوا

نشرت الفنانة نور اللبنانية، فيديو عبر موقع "تويتر" هنأت من خلاله متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

Wishing you all Eid Adha Mubarak



May God bless you and your beloved ones pic.twitter.com/ksoGOGqbmJ — Nour (@NourActress) July 30, 2020

وقالت "نور" خلال الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين، أضحى مبارك عليكم، ويارب تعيدوا عيد حلو وتنبسطوا وتفرحوا، إن كنتم في البيت أو بتصيفوا في حتة".

وأضافت ساخرة من نفسها: "معلش معرفش لبست أخضر لية أكيد جالكم أوفر دوز أخضر من الجنينة والتي شيرت بس بردو حلو، أنا كنت بس عاوزة أعيد عليكم بقالي كتير مكلمتكوش فكل سنة وأنتم طيبين".