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نور تهنئ متابعيها بالعيد: يارب تنبسطوا وتفرحوا

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محمد عزالدين
03:43 م | الخميس 30 يوليو 2020
الفنانة نور

الفنانة نور

نشرت الفنانة نور اللبنانية، فيديو عبر موقع "تويتر" هنأت من خلاله متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت "نور" خلال الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين، أضحى مبارك عليكم، ويارب تعيدوا عيد حلو وتنبسطوا وتفرحوا، إن كنتم في البيت أو بتصيفوا في حتة".

وأضافت ساخرة من نفسها: "معلش معرفش لبست أخضر لية أكيد جالكم أوفر دوز أخضر من الجنينة والتي شيرت بس بردو حلو، أنا كنت بس عاوزة أعيد عليكم بقالي كتير مكلمتكوش فكل سنة وأنتم طيبين".

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