نور تهنئ متابعيها بالعيد: يارب تنبسطوا وتفرحوا
كتب:
محمد عزالدين
03:43 م | الخميس 30 يوليو 2020
نشرت الفنانة نور اللبنانية، فيديو عبر موقع "تويتر" هنأت من خلاله متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
Wishing you all Eid Adha Mubarak— Nour (@NourActress) July 30, 2020
May God bless you and your beloved ones pic.twitter.com/ksoGOGqbmJ
وقالت "نور" خلال الفيديو: "كل سنة وأنتم طيبين، أضحى مبارك عليكم، ويارب تعيدوا عيد حلو وتنبسطوا وتفرحوا، إن كنتم في البيت أو بتصيفوا في حتة".
وأضافت ساخرة من نفسها: "معلش معرفش لبست أخضر لية أكيد جالكم أوفر دوز أخضر من الجنينة والتي شيرت بس بردو حلو، أنا كنت بس عاوزة أعيد عليكم بقالي كتير مكلمتكوش فكل سنة وأنتم طيبين".