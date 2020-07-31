كفر الشيخ تستعد لانتخابات "الشيوخ" بتعقيم المقار الانتخابية

استعدت محافظة كفر الشيخ، بكامل أجهزتها، لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بخطة موسعة، حيث يجري تعقيم وتطهير المقار الانتخابة، وتوفير أدوات التصويت اللازمة للمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما استعدت مديرية الأمن للانتخابات بخطة موسعة، لتأمين الانتخابات وضبط الخارجين على القانون.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، إن مدير الأمن اللواء خالد العزب، عقد اجتماعا مع قيادات المديرية، لوضع خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، مطالباً تفعيل إجراءات تفعيل القانون والسيطرة الشوارع المؤدية إلى مقرات اللجان، حيث سيجري توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين الانتخابات.

وأضاف المصدر لـ" الوطن"، أنه سيجري الدفع بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلاَ عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين على القانون، بالإضافة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة.