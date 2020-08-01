بالفيديو.. حنان ماضي عن مكتشفة موهبتها الغنائية: قالتلي يا بت حسك حلو

قالت الفنانة حنان ماضي، إن أستاذتها بمعهد الكونسرفتوار فيوليت مقار، أثنت على صوتها، وطلبت منها التركيز على الغناء بدلًا من البيانو، موضحةً: "قالتلي يا بت إنتي حسِك حلو".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كنت بدندن وأغني بصوت عالي، ومش واخدة بالي، فكان بابا يقولي حلوة والله بس وطي صوتك عشان نعرف نشتغل".

وأشارت إلى أنها كانت تفضل أغاني عفاف راضي، ولافتةً إلى أن كل أشقائها كانت أصواتهم جميلة، لكنهم لم يلتحقوا بمعهد الموسيقى العربية، وذلك بسبب وفاة والدتها، حيث تملك الحزن من الأسرة.

وأردفت: "ممكن الشجن اللي في صوتي يكون بسبب وفاة والدتي، اللي من غير أب وأم حاله يغم، ماما ماتت، وبابا سافر عمان بعدها بسنتين".

وحول بدايتها كمغنية، قالت إن عمر خيرت وعلي الحجار أعجبا بها، ثم تبعهما في نفس اليوم سيد حجاب، وهو ما جعلها تتجه إلى الغناء.