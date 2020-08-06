1163 لجنة تستقبل 4 ملايين ناخب في "الشيوخ" بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر.

وأوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبًا وناخبة، لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ1163 لجنة فرعية.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات وكافة الجهات المعنية، لمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية والبدء فورًا في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات أو مشكلات في إطار الإستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الفرعية، وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات، وتشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي علي المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات.