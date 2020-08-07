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"التعليم" تعلن تفكيك برنامج "المعلمون أولا" لانتفاء الغرض منه

كتب:

محمود عبدالرحمن
08:01 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفكيك شبكة التنسيق الميداني لبرنامج "المعلمون أولا" لتطوير السلوك المهني للمعلمين، والذي أشرفت على تنفيذه الوزارة في الفترة من مارس 2016 إلى مارس 2020.

وقالت الوزارة في بيان عممته على المديريات التعليمية، إنه نظرا لانتهاء التعاقد مع الشركة الاستشارية المنفذة للبرنامج وتوقف عمل البرنامج بشكل كامل، وعودة فريق العمل لأعمالهم الأصلية بتاريخ 4 أبريل 2020، يوم حل مجموعات عمل البرنامج بالمديريات والإدارات التعليمية وإلغاء مكتب التنسيق الميداني للبرنامج ومكاتب التيسير بالإدارات التعليمية وكذلك إنهاء تنسيق المنسقين الميدانين وعودة كافة أطقم فرق العمل لأعمالهم الأصلية قبل ندبهم

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