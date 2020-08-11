مدرسة التوفيقية بروض الفرج تستقبل الناخبين بعد انتهاء فترة الراحة

شهدت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة روض الفرج، توافد الناخبين مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الراحة التى كانت من الثالثة حتى الرابعة عصرا، في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، إذ أصبح هناك حركة داخل اللجان الثلاث التى تضمها المدرسة، وسط أجواء تعلوها الأغانى الوطنية الشهيرة.

وحرص القائمون بتنظيم العملية الإنتخابية داخل المدرسة، على إلزام المواطنين بارتداء "الماسك"، قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم، وتوزيعها بالمجان على الوافدين بدون إرتدائها، بجانب استخدام الكحول والحفاظ على التباعد الاجتماعي، سواء أمام البوابة أو داخل اللجان، وجاء ذلك وسط وجود أمني مكثف.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.