لجنة للمرور على محطات الوقود والمناطق القابلة للاشتعال بجنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من الدفاع المدني والبيئة ورؤساء المدن، للمرور على جميع المناطق والمحطات القابلة للاشتعال، بداية من مدينة رأس سدر وحتي طابا، للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بهم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن القرار يشمل محطات الوقود ومخازن ومستودعات البوتاجاز وشركات البترول العاملة والموانئ البرية والبحرية بجميع مدن المحافظة.

وأكد المحافظ، أن عمل اللجنة يكمن في التأكد من تطبيق شروط وضوابط السلامة والأمن، خاصة منظومة الحريق والدفاع المدني.

وشدد المحافظ على اللجنة بضرورة رصد جميع المخالفات التي تكمن داخل هذه المحطات تمهيدًا لحلها، واعطاء فرصة للشركات لتطبيق الشروط والضوابط، خاصة أن هذه المناطق تعتبر قنابل موقوتة، ومن الممكن أن تنفجر في أي لحظة وتشتعل وتسبب دمارًا كبيرًا مثلما حدث في ميناء بيروت.