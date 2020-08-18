إشادات بمسلسل "جمجوم وبم بم" والجمهور يطالب بجزء ثاني

أشاد رواد السوشيال ميديا، بمسلسل "جمجوم وبم بم" لمحمد عبدالرحمن ومحمد سلام، الذي انتهت حلقاته الـ15، ولاقى نجاحا كبيرا، وطالب الجمهور بجزء ثاني للعمل.

وكانت من بين التعليقات: "بصراحة مسلسل جميل، وكنت أتابعه حلقة بحلقة، وزعلت لما خلص، لازم ترجعوا للمسرح، عصابة أشرف عبدالباقي الذي حبينهاهم، لازم يرجعوا يعملوا موسم جديد، بصراحة فقدنا هبلكم على المسرح، أنت وباقي الشلة"

وعلق آخر: "مسلسل تحفة وأفكاره جميلة جدا، ياريت تعملوا حلقات جديدة تانى 15 حلقة، مش كفاية محمد سلام مجرم، ضحك رهيب، وميرنا جميل عودة الكوميديانات القمرات، وأنت يا توتا صاروخ كوميديا، المسلسل رائع جدا، هو الوحيد اللى عجبنى بعد الوصية، شابوه لفريق الكتابة والإخراج وجميع الفنانين اللى شاركوا في العمل"

وعلق آخر: "15 حلقة قليل، أنا زعلت لازم تكملوه، بس ميسي واضح، محتاج مساعدتكم بعد هزيمة 8 من البايرن"

وجاء تعليق: "الجزء التاني يا توتا والنبي"

وقال آخر: "عالم الماورائيات واسع جدا.. ما ينفعش 15 حلقة بس، دول على الأقل ٦٠ حلقة.. لا لا مش احنا"

وتدور أحداث المسلسل حول "جمجوم وبم بم" شركة لمكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجد الثنائي أنفسهما في مواجهة الأشباح واللصوص ومصاصي الدماء.

مسلسل "جمجوم وبم بم" من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، أحمد السعدني، محمد محمود، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.