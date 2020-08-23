شهود عيان: النيران اشتعلت في أكثر من 15 شجرة ونخلة بالفسطاط

روى شهود عيان لـ"الوطن"، تفاصيل الحريق الهائل الذي شب داخل حديقة الفسطاط والتهم أكثر من 15 شجرة ونخلة بالحديقة.

وقال الشهود، إن الحريق شب بمخلفات أشجار كانت متروكة بجوار سور الحديقة منذ ساعة تقريبا، مشيرين إلى أن النيران ارتفعت في مخلفات الأشجار والأوراق مما أدى إلى انتقالها إلى سور الحديقة.

وأضاف الشهود، أن النيران اشتعلت في الشجر الأخضر والنخيل بسرعة ما أثار الخوف والفزع بين المواطنين، وأدى الحريق إلى توقف حركة السير بشارع صلاح سالم.

وأشار الشهود، إلى أن قوات الحماية المدنية، وقوات الأمن حضروا عقب اندلاع النيران وفرضوا كردونا أمنيا، ولم يتمكنوا من السيطرة على الحريق حتى الآن.

وأوضح أن النيران حتى الآن مستمرة، وتم قطع الكهرباء عن المنطقة.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الأشجار بمحيط حديقة الفسطاط على طريق صلاح سالم.

وكلف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وجارٍ السيطرة على النيران ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.