البدء في تطوير 3 مناطق عشوائية بالدقهلية بتكلفة 269 مليون جنيه

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية والتي تبلغ تكلفتها 269 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، واللواء وليد رمضان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بوزارة الدفاع والقائمة على التنفيذ والوفد المرافق له، وأحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، والعميد ممدوح الحصى مدير المرور بالدقهلية.

وأوضح المحافظ انه يتم التطوير لعدد 3 مناطق عشوائية بتكلفة تبلغ 269 مليون جنية بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه، ومنطقة سوق ستوته بين شوارع "محمد فتحي - والجلاء- والسيد سليم الثانوية " بتكلفة 143 مليون جنيه، ومنطقة وسط المدينة ببلقاس بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلي للانتهاء من التنفيذ بالتنسيق مع لجنه الإشراف على مشروعات التطوير، وأيضا ضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق التطوير.

وتقرر خلال الاجتماع حصر بجميع العقارات الآيلة للسقوط الواقعة بمناطق التطوير وسرعة اتخاذ الاجراءات بشأنها.

ووجه المحافظ لتأكيد التنسيق التام مع كافة قطاعات المرافق لتيسير أعمال التنفيذ بمواقع التطوير.

وشدد علي لجنة الإشراف بإعداد تقارير أسبوعية عن الأعمال التي تتم ومتابعة الأعمال بمواقع التطوير على الطبيعة

وكلف المحافظ مدير الإدارة العامة للمرور بإزالة عوائق التنفيذ بكافة المواقع أثناء اعمال التطوير من خلال تحويل المسارات المرورية لمسارات أخرى لتيسير إتمام الأعمال على أكمل وجه ممكن التزاما بالبرامج الزمنية للتنفيذ.

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية لحى غرب المنصورة وبلقاس ومسئولي العشوائيات، والعقود، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب ، والمرور.