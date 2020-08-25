رئيس التحرير

محمود مسلم

لليوم الثامن حملات تموينية لمتابعة المخابز البلدية في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
03:44 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وكيل تموين الإسكندرية

وكيل تموين الإسكندرية

واصل المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، لليوم الثامن على التوالي تطبيق تعديلات منظومة الخبز.

وتابع سعد أوزان رغيف الخبز بالعديد من المخابز البلدية ومدى مطابقته للمواصفات الفنية، مستمعا إلى آراء المواطنين بكل مخبز.

كما انطلقت حملات بجميع الإدارات التموينية في الإسكندرية، بقيادة مديري الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم.

وطبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جرى التفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن 90 جراما حفاظا على حقوق المواطنين.

كما جرى التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز، والالتزام بالوزن القانوني والمواصفات الفنية لرغيف الخبز.

 

اقرأ المزيد:

وكيل "تموين الإسكندرية": لا مساس بجودة وسعر الرغيف المدعم

تموين الإسكندرية تضبط مصنع مستلزمات إنتاج صناعية مجهولة المصدر

وكيل تموين الإسكندرية يشن جولات صباحية لتفقد بعض المخابز

وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد الصوامع لمتابعة توريد الأقماح