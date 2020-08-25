لليوم الثامن حملات تموينية لمتابعة المخابز البلدية في الإسكندرية

واصل المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، لليوم الثامن على التوالي تطبيق تعديلات منظومة الخبز.

وتابع سعد أوزان رغيف الخبز بالعديد من المخابز البلدية ومدى مطابقته للمواصفات الفنية، مستمعا إلى آراء المواطنين بكل مخبز.

كما انطلقت حملات بجميع الإدارات التموينية في الإسكندرية، بقيادة مديري الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم.

وطبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جرى التفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن 90 جراما حفاظا على حقوق المواطنين.

كما جرى التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز، والالتزام بالوزن القانوني والمواصفات الفنية لرغيف الخبز.