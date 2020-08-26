مصرع شخصين وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه بالقرب من قصر السنوسي- اتجاه أبوقير- ووجود مصابين.

وانتقل ضباط القسم رفقة 8 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة ومصرع شخصين وإصابة 9 آخرين من مستقليها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، والجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.