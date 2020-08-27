دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للزيارات الثلاثاء المقبل

أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، عن فتح أبوابه للزيارة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل طوال أيام الأسبوع، بعد فترة من الإغلاق دامت ما يزيد عن 5 أشهر بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الدير في بيان له، تم نشره عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مواعيد الفتح ستكون من 4 صباحا حتى 6 مساء، على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة 6 صباحا وحتى الرابعة عصرا دون السماح بالمبيت أو الخلوات للرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وأضاف الدير، أنه برجاء الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي عراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الدير في البيان الذي حمل توقيع الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، أنه يصلي دائما من أجل سلامة الوطن والأقباط والعالم أجمع وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه.