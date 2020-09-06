إطلاق اسم اللواء مصطفى عفيفي على أحد شوارع شرم الشيخ

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إطلاق اسم اللواء مصطفى عفيفي محافظ الإقليم الأسبق على أحد الشوارع بمدينة شرم الشيخ، تخليدًا لذكراه وتثمينا للخدمات والجهود التي قدمها للمحافظة بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن اللواء مصطفى عفيفي، نفذ عددا من المشروعات الخدمية الكبرى بالمحافظة، منوها بأن الأخير من أهم مؤسسي حي النور بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يطلق اسمه على أحد أحياء حي النور، تقديرًا لجهوده.

جدير بالذكر أن اللواء مصطفى عفيفي عمل محافظًا بجنوب سيناء لمدة 7 سنوات منذ عام 1998، حتى 2006.