الرقابة على الواردات: 80 مليون دولار تراجعا بقيمة صادرات مصر في يوليو

تراجعت صادرات مصر غير البترولية على أساس شهري بقيمة بلغت نحو 80 مليون دولار، وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الصادرات المصرية حققت في شهر يوليو الماضي مليار و941 مليون دولار، مقارنة بـ2.021 مليار دولار في شهر يونيو الماضي.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة لوضع خطة لزيادة الصادرات من السلع والمنتجات للوصول بها إلي من 25 مليار دولار تقريبا في الوقت الحالي، إلي 100 مليار دولار.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات عن وجود زيادة في قيمة الصادرات لأربعة قطاعات فقط، حيث جاء المجلس التصديرى لمواد البناء في المقدمة ليسجل صادرات بقيمة ٥٤٧ مليون دولار في يوليو الماضي، مقارنة بـ٤٩٤ مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء المجلس التصديري للأثاث بقيمة ٢٦ مليون دولار، خلال شهر يوليو٢٠٢٠مقارنة بـ ٢٤ مليون دولار في يوليو ٢٠١٩.

ووفقا للبيانات فقد تصدرت مجموعة دول جامعة الدول العربية ٧٩٢مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الإتحاد الأوروبي بقيمة ٤٣٣ مليون دولار، ثم بلغت مجموعة دول آسيا بدون الدول العربية ٢٧٩ مليون دولار، تلتها باقي دول العالم بقيمة ١٩٥ مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ١٤٨ مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا "بدون الدول العربية" بقيمة ١٣٠مليون دولار.