يمنع هدم المباني المخالفة.. ما هو نموذج 3 وكيف يمكن الحصول عليه؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح على المباني المخالف، إنّه يتم التنسيق مع الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، ويتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن، بغض النظر إن كانت مكتملة أم لا.

وتابع مدبولي: "المواطن بيقدم طلب ومعاه مستندات، بنستلمها وبنسلم المواطن نموذج 3، وبمجرد ما يستلم نموذج 3 بتوقف تماما أي إجراءات ممكن تتاخد ضد المخالفة، من إجراءات هدم".

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، تعريفا لنموذج 3 وكيف يمكن للمواطن الحصول عليه، وفقًا للمادة 3 من قانون التصالح على المباني المخالفة.

نموذج 3 الذي يمنع إجراءات ضد المخالفات

يتقدم صاحب العقار المخالف للجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وسداد رسم الفحص المنصوص عليه، وتقديم المستندات المطلوبة، والتي منها..

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

مستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

المستندات الدالة على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت".

مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي دون ترخيص.

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

تقرير معتمد من نقابة المهندسين المصرية مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

تقوم الجهة المختصة بعدها بإعطاء مقدم الطلب شهادة "نموذج 3" تفيد بتقدمه بالطلب مثبتا فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب.

يتم تعليق صورة النموذج على المبني المخالف، لوقف أي إجراءات ضده.