"عبد العاطى ومناوا" يبحثان سبل تعزير التعاون بين مصر وجنوب السودان

استقبل مناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق بمقر الوزارة مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

عبد العاطي: المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان

وأعرب الدكتور محمد عبد العاطي عن سعادته بوجوده في جنوب السودان ولقاء الأشقاء بوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان، حيث إن مصر تعمل على تعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان، مشيرا إلى أن المشروعات المصرية في مجال الموارد المائية والرى تهدف بشكل مباشر مساعدة مواطني جنوب السودان، لتوفير مياه الشرب النقية من خلال مشروعات إنشاء محطات المياه الجوفية، وكذلك تسهيل حركة النقل من خلال مشروعات المراسي النهرية التي أقامتها الوزارة في حوض بحر الغزال، وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة للمشروعات التنموية بجنوب السودان.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ووفد مرافق صباح قد توجه صباح أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في مجال الموارد المائية والري، ويأتي ذلك تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان في إطار تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان.

وصرح بأن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والري مع شقيقتها جمهورية جنوب السودان، ولقاء مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، والذي يعد اللقاء الأول بعد توليه المنصب، حيث سيتم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان.

وأوضح عبدالعاطي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الامطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.