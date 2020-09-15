بدء تجهيزات تنفيذ المرحلة الأولى من "تغطية ترعة الخياطة" بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، البدء في أعمال التجهيزات الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تغطية ترعة الخياطة وذلك ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضافت المحافظ أنه سيتم خلال تلك المرحلة تغطية 550 مترا من الترعة بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه، حيث تم تسليم الموقع للبدء فى تلك الأعمال منذ مطلع الشهر الجارى، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من التغطية وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالبرنامج الزمنى المحدد، كما نوهت بأن المشروع يهدف إلى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وكذلك تنسيق المنطقة بشكل حضارى.