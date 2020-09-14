عروسان يقضيان ليلة العمر في المستشفى بأسيوط: عربية الزفة "ولعت"

بينما كانا يحلمان بيوم العمر وبعد انتهاء حفل الزفاف، استقلا عروسان سيارة الزفة التى كان من المقرر لها نقلهما إلى منزل الزوجية، إلا أن الحال تغير في ثوان، بعدما انطلقت سيارة الزفة بسرعة جنونية بطريق ساحل سليم في أسيوط، ما أدى لحدوث ماس كهربائي ونتج عنه احتراق جزء كبير من السيارة، وإصابة العروسين وعدد من المعازيم، ليتم نقلهم إلى المستشفى، لقضاء ليلة العمر فيها.

التحريات قالت إن العروسان نجيا من الموت المحقق، فى أسيوط، بعدما احترقت سيارة الزفة التي كانت تقلهما، كما أصيب 3 من المعازيم، أثناء سير الموكب والاحتفال، بطريق "البداري - ساحل سليم" في محافظة أسيوط.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن سيارة الزفة كانت تسير بسرعة جنونية، وأن السرعة الزائدة تسببت في الحريق، الذي نتج عن ماس كهربائي.

وانتقلت الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وفيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت العروسين والمعازيم المصابين، إلى المستشفى، لتلقي العلاج، قبل تدهور حالتهم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، باشتعال النيران فى سيارة أثناء موكب زفاف بطريق "البداري - ساحل سليم" دائرة المركز.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية لمكان الحادث وجرت السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن السرعة الزائدة تسببت في حدوث ماس كهربائي بالسيارة واشتعال النيران بها، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي، حيث تبين من توقيع الكشف الطبي عليهم أن حالتهم مستقرة، وخضعوا لبعض الإسعافات الأولية.