اليوم.. آخر موعد لتلقي أعمال مسابقة جوائز الصحافة المصرية

قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن اليوم هو آخر موعد لتلقى الأعمال المشاركة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية.

وأوضح كامل في تصريح لـ"الوطن" أنه لن يتم المد مرة أخرى، لا سيما وأنه قد تقرر مد فترة باب التقديم لـ"جوائز الصحافة المصرية" لمدة أسبوعين لتنتهي اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري بدلًا من الإثنين 31 أغسطس الماضي.

وكانت نقابة الصحفيين، قررت فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2019، على أن يتمّ تكريم الفائزين في حفل كبير بالنقابة، وذلك من السبت 15 أغسطس 2020، وحتى الإثنين 31 أغسطس 2020، ويتمّ تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.

وذكر بيان للجنة الثقافية برئاسة محمود كامل، إنَّ المسابقة تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.