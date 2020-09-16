تطهير مخرات السيول بالعين السخنة استعداداً لموسم الشتاء

بدأت محافظة السويس استعداداتها لمواجهة أي سيول محتملة، خلال الفترة القادمة، من خلال القيام برفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتطهير كافة مخرات السيول، خاصة في المناطق الجبلية والوديان، القريبة من مدينة العين السخنة.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، إنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول.

وأضافت "مخلوف" أنه تم التنسيق بين كافة الإدارات المختلفة من شبكات المياه والصرف الصحي، للتأكد من رفع كفاءة شبكات الصرف، وتطهير كافة مخرات السيول، وغرف تصريف الأمطار، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك.

ووجه محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، مدير هندسة الري بالمتابعة المستمرة، ومراجعة مخرات السيول، والتأكيد على صيانتها وعملها بكفاءة، بالتنسيق مع إدارة الأزمات، وهيئة الأرصاد الجوية، والطرق والكباري، ومختلف الأحياء بالمحافظة.

كما نبه "صقر" على الشركة القابضة بضرورة مراجعة خطوط الصرف الصحي، وغرف التفتيش بالشوارع العمومية والفرعية وسيارات كسح المياه، والتأكيد على هيئة الطرق والكباري، لتوفير المعدات والسيارات اللازمة.

وكلف المحافظ مديري إدارات المرور وتأمين الطرق بمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة، وعمل محاور مرورية بديلة، في حالات سقوط الأمطار، ووضع خطة للطوارئ، وتكليف الحماية المدنية بالاستعداد والتنسيق مع إدارة الأزمات.